Al Circolo Canottieri Lazio, la S.S. Lazio Calcio a 8 presenta un nuovo giocatore, Cristian Daniel Ledesma. L’ex capitano biancoceleste ha accettato con entusiasmo la proposta di partecipazione da parte dei Presidenti Liguori e Buttaroni. Una nuova occasione quindi per Ledesma, che vestirà ancora una volta i colori biancocelesti, ai quali si è sempre legato sin dal suo arrivo nella capitale. L’ex centrocampista argentino si è espresso proprio al Circolo Canottieri Lazio in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Dal punto di vista delle emozioni, cosa significa tornare a indossare la maglia biancoceleste?

Non ero abituato, è difficile parlare dopo la lettera del presidente. Ripensando all’inizio della conferenza mi ricordo quando dalla Patagonia tornavo a casa a Buenos Aires. E’ un po’ come tornare a casa. La lettera della finale del 26 maggio la conservo ancora e volevo portala con me oggi, ma è troppo intima e l’ho lasciata a casa. Mi sento come quando avevo 14 anni e tornavo a casa. Sono di nuovo con la mia famiglia laziale. I laziali sono stati il nucleo di questa società, sono tante le persone che fanno parte della Lazio.

Quali sono le differenze tecniche tra calcio a 8 e a 11?

È sempre calcio, non entro nel merito tecnico i tattico, perche al di la di tutto cio sono tornato in famiglia, sono felice. Da quando sono piccolo so di dovermi divertire con serietá, vengo a dare il massimo. Dopo 20 anni passati sotto pressione, che è stato bellissimo.

Intendi portare avanti la carriera di allenatore?

Ho quasi finito il secondo percorso Uefa da allenatore. Sono stato chiaro sulla mia carriera futura, al momento con la Luiss. Al momento sono concentrato sulle ultime partite che sono rimaste nell’eccellenza. Troverò il giusto equilibrio tra i nuovi impegni e sono stato diretto anche con mia moglie… prima ero libero solo il lunedì e il martedì, adesso no. Chi mi conosce sa che ho avuto delle espulsioni di troppo, ma in 90’ le emozioni del momento sono diverse.

Che effetto ti fa giocare con Totti di nuovo?

Chi mi conosce sa che ho avuto delle espulsioni di troppo, ma in 90’ le emozioni del momento sono diverse.

Sei stato un mediano di rottura a 11, qui cambierai visione di gioco. La squadra di inzaghi può arrivare in champions?

Non mi consideravo solo di rottura. In argentina giocavo con la 5 o con la 8, non conosco altre zone del campo. Per la Lazio guardando l’anno strano e difficile, è dofficile fare un pronostico. Prepari le partite in un modo e ti vengono improvvisamente dei hiocatori. La speranza è di vedere ogni anno la Lazio nelle coppe europee, ma l’Atalanta e il Napoli pedalano molto forte.

Proverai a convincere qualche ex compagno a intraprendere il tuo stesso percorso?

Non è il mio ruolo, ma non ho intrapreso questa iniziativa. I ruoli sono ben definiti anche qui. Se qualche mio amico vorrà ben venga.

Vorresti entrare a far parte del mondo del calcio vero e proprio, magari da dirigente?

Mi è stato proposto in passato ma non mi ci sono mai visto. Ho iniziato a fare l’allenatore e mi è piaciuto. Ma non si sa mai… molti hanno iniziato come allenatore e continuato come dirigenti.

Come è nata l’idea di calcio a 8? Sei molto religioso, credi nella scaramanzia?

Hanno coinvolto mio cognato, che ha giocato con la Lazio calcio a 8. La prima volta ho visto la partita della Stella Azzurra col diluvio. Da parte mia è nata perche ho visto la parte umana di Andrea e Marco, ho sentito la voglia di fare qualcosa di bello e pulito. Di mezzo c’è il pallone, che è lo sport piu bello del mondo. Da quando ho scoperto la fede la separo dalla feligione, non ha niente a che vedere con la mia vita. Ieri è stata una bella giornata per i laziali, speriamo anche domenica, e anche tra qualche domenica..

Hai già seguito il calcio a 8? Ti senti in forma, considerando che inizierà tra meno di un mese?

Si, sono stato quasi costretto. E’ da un anno che c’era quest’idea. Mi sento in forma, sicuramente non sono da buttare via

Ti sei mai confrontato nella tua vita con il calcio a 8? Pensi che la partecipazione di ex giocatori, come Totti o Floro Flores, possa incrementare il livello di questo sport?

E’ una questione di spazi. Il calcio a 5, non mi piace. Il calcio a 8 ti permette di muoverti e calciare, motivo per cui ex giocatori di Serie A intraprendono questo percorso.

Se la Lazio si qualifica in Champions, viste le difficolta di leiva, chi consiglieresti alla Lazio per quel ruolo?

Finche la matematica non condanna bisogna sperare. Per il consiglio, dipende dall’obiettivo che si ha. Non so che progetto o che programma ci sia, secondo me si potrebbe prendere un titolare, o qualcuno che ti copre nelle partite che ti mancano. Quest’anno si gioca ogni 3 giorni, quindi non fa testo. Per rispondere bisogna capire le volonta della societá

