Lazio-Genoa, Ballardini perde un big nella sfida contro i biancocelesti





Il Genoa di Davide Ballardini affronterà la Lazio nella sfida di domenica all’Olimpico. I rossoblù tuttavia dovranno fare a meno del loro capitano, Mimmo Criscito.

Il difensore, come annunciato dal tecnico in Conferenza Stampa, si è fermato in allenamento avvertendo un fastidio muscolare e con ogni probabilità non sarà convocato contro la Lazio. Il Genoa dovrà fare a meno anche degli squalificati Pandev e Pellegrini.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: