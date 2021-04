LAZIO WOMEN | Savini: “Con il Ravenna sarà una finale. Voglio riportare in alto la mia squadra”





Federica Savini, calciatrice della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel:

“La partita contro il Ravenna sarà decisiva. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A con la Lazio, la mia squadra. Sono purtroppo anche retrocessa, quindi voglio riportare in alto la squadra. Domenica sarà una finale contro il Ravenna, non è ancora la partita decisiva ma ci si avvicina molto.

Ricordo molto la gara di andata, dove perdemmo immeritatamente. Ora abbiamo un’altra consapevolezza, la vittoria di Bergamo è stata una svolta. Siamo concentrate su questo finale di stagione e non vogliamo fallire l’obiettivo“.

sslazio.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: