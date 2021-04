Pavanello, CEO Macron: “Sul futuro stiamo parlando con la Lazio. Cerchiamo di innovare nel rispetto della tradizione”. E sulla maglia bandiera…





La Lazio e la Macron, un rapporto che va avanti da molti anni e che si è colorato negli anni di molti successi. Per parlare delle maglie biancocelesti, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Gianluca Pavanello, CEO di Macron: “il Il prossimo anno sarà il decimo con la Lazio, ma in Serie A poi abbiamo il Bologna, l’Hellas Verona e l’Udinese. Ci tengo a dire che noi non facciamo repliche delle maglie, quelle che acquistano i tifosi sono le stesse che indossano i calciatori. Nel caso della Lazio ci sono un paio di maglie con vestibilità body (aderente) e due standard. Stiamo parlando con la Lazio per andare avanti nel rapporto, penso sia un desiderio anche della Lazio. Come sempre, in un rapporto sano, ognuno poi cerca di massimizzare la sua posizione tirando acqua al proprio mulino. Noi siamo un’azienda italiana basata sulla qualità e la tecnologia, noi lavoriamo in maniera specifica con il club per andare incontro al dna e la tifoseria della squadra. Sostenibilità ambientale? Noi, come molti altri, abbiamo una grande responsabilità in tal senso. È un tema molto importante, i giovani hanno una grande sensibilità a riguardo, magari guardano maggiormente a questi aspetti rispetto al pacchetto retributivo. Abbiamo sviluppato un tessuto con cui abbiamo fatto una serie di maglie dove fondamentalmente il filo di questo tessuto viene creato dal riciclo del pet. Per fare una maglietta serve riciclare tredici bottigliette di plastica. Le caratteristiche performanti del filo sono le stesse dio un filo non dato da riciclo. Rispetto della tradizione? Il nostro tentativo è sempre innovare nel rispetto della tradizione. La maglia bandiera ha venduto tantissimo, la prima è stata lanciata nel girone del ritorno del 2015. Il girone d’andata era andato male, in inverno ci furono pochi ordini perchè c’erano dei rapporti non semplici tra la tifoseria e la società. Dopo la presentazione della maglia iniziarono una serie incredibile di vittorie consecutive che portò la Lazio ai preliminari di Champions League. A quel punto c’è stato poi un boom pazzesco di vendite, anche se all’inizio ricevemmo pochissimi ordini e per questo motivo ai negozi c’erano lunghe file. Di questa maglia abbiamo venduto più di 60mila pezzi, poi però abbiamo fermato la produzione e le abbiamo vendute tutte a prezzo. È stata una scelta fatta anche per tutelare chi l’aveva acquistata. Tonerà un giorno? Dipende dal club, io credo che sia giusto con un certa cadenza riproporre certe maglie. Un altro grande successo l’ha avuto la maglia dello scorso anno con la banda verticale che ha riportato alla tradizione. Se il contratto con la Lazio andrà avanti lavoreremo sulla maglia della Coppa Italia 2013. Delle maglie non parliamo prima della presentazione perchè non vogliamo rovinare la sorpresa. Vendite all’estero? Il mercato all’estero c’è, ma non ci sono numeri importanti. La maglia bandiera ha venduto molto perchè era da collezionisti. Linea vintage? C’è, ma lo stimolo potrebbe essere nel riportarla nelle maglie da gioco. Un accordo con la Lazio per uno stadio? In generale preferiamo solo lo sponsor tecnico, poi mai dire mai. Questo inoltre potrebbe essere un problema tecnico verso gli altri club. Le maglia bordeaux o quella verde fluo hanno colpito le nuove generazioni? Sì. Dico che una maglia è bella quando i tifosi la vanno a comprare. La maglia verde fluo ha venduto più delle aspettative, all’inizio ha incontrato lo scetticismo. Penso a volte sia giusto osare sulla terza maglia che trova l’approvazione dei tifosi giovani.”

