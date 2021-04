Sky Calcio, in arrivo un regalo per tutti gli abbonati: i dettagli





Sky nelle ultime ore ha deciso di fare un regalo ai propri abbonati in merito al pacchetto Calcio. L’azienda, infatti, ha recapitato delle mail a coloro che usufruiscono del servizio dove si legge quanto segue:

Gentile abbonato, ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione dei diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione. Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera.

A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20€”.

Una bella iniziativa, quella di Sky, visti forti dubbi in merito alla possibilità dell’azienda di mantenere i diritti del massimo campionato italiano nel prossimo triennio.

