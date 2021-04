SOCIAL | 30 aprile 2017, la Lazio cala il tris alla Roma nel segno di Keita | VIDEO





Sono passati quattro anni, eppure il derby Roma-Lazio del 30 aprile 2017 non passa mai di moda. I biancocelesti che avevano eliminato i dirimpettai giallorossi in semifinale di Coppa Italia qualche settimana prima, arrivano alla sfida senza Immobile, ma con un Keita in giornata di grazia. Il senegalese apre subito le marcature e apre la via ad un primo tempo dominato dalla Lazio, ma chiuso sull’uno a uno per un rigore inesistente concesso alla Roma e realizzato da De Rossi. In apertura di ripresa, però, la determinazione dei ragazzi d’Inzaghi è incontenibile: Basta raddoppia e Keita sul finale chiude i giochi regalando a Totti una sconfitta nel suo ultimo derby in campo. Una giornata memorabile, ricordata dalla Lazio via social.

