AS Roma, l’indebitamento finanziario netto della società è di 265,5 milioni di euro





La AS Roma, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato che l’Indebitamento finanziario netto adjusted della Società al 31 marzo 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 265,5 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 253,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 300,2 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a 12,1 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve e lungo periodo.

Il decremento registrato rispetto al 30 giugno 2020, pari a circa 34,7 milioni di euro, è sostanzialmente dovuto a (i) la conversione integrale e irrevocabile del finanziamento soci in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale”, come di seguito descritto; (ii) la riduzione del finanziamento infragruppo verso Mediaco; (iii) le maggiori disponibilità liquide, parzialmente compensati dall’aumento dei debiti verso banche per finanziamenti bancari di lungo periodo.

Nel dettaglio, si compone di disponibilità liquide, per 22,1 milioni di euro (18,5 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 4,2 milioni di euro, al 30 giugno 2020), attività finanziarie non correnti, per 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2020), e indebitamento, per complessivi 287,8 milioni di euro (272 milioni di euro, al 31 dicembre 2020 e 304,6 milioni di euro, al 30 giugno 2020).

