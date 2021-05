CdS | La reazione dell’avvocato Gentile: ”Un’altra ingiustizia contro la Lazio”





Come riportato dal Corriere dello Sport, queste le dichiarazioni dell’avvocato della Lazio, Gentile, dopo la sentenza della Corte Federale d’Appello: ”Il presidente considera questa costruzione accusatoria nei suoi confronti assolutamente infondata, ha causato un inasprimento ancora maggiore in lui nel ritenersi vittima di un’ingiustizia. Non capisco come si possa arrivare a dire che il presidente della Lazio dovesse scrivere all’Asl per dire che c’era un calciatore positivo. Il Tribunale non l’aveva detto, la Corte ce lo dice e sono curioso di vedere perché. Io penso che non ci sarà motivazione convincente che tenga. Sono sorpreso, credevo veramente che ci potesse essere una visione più serena e distaccata della vicenda. Vediamo quali sono le argomentazioni giudiziarie della sentenza e poi ci regoleremo, ma faremo sicuramente ricorso al Collegio di Garanzia. Se necessario abbiamo anche il Tar, non è una cosa semplice e che finisce qui. Vogliamo l’assoluzione. La questione era molto delicata e secondo noi molto chiara. Aspettiamo le motivazioni, andremo avanti. Lotito non decade da Consigliere federale, la sentenza deve essere definitiva e questa sentenza non lo è. Quando ci sarà una sentenza definitiva, nel caso saranno confermati i 12 mesi, a quel punto bisognerà vedere se l’ultima sentenza passata in giudicato a carico di Lotito risale agli ultimi dieci anni a cominciare dalla data di pubblicazione della più recente”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: