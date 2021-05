CONFERENZA INZAGHI – “Veniamo dall’ottima partita del Milan, ma il Genoa sarà insidioso. Domani tante assenze, non ci sarà Caicedo”





Alla vigilia del match di Serie A tra Lazio e Genoa, valevole per la 34a giornata, il tecnico dei biancocelesti, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani, che si giocherà alle ore 12:30 presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Sensazioni della squadra per le ultime?

Veniamo da un’ottima partita disputata lunedì, ma il nostro focus è sul match di domani. Sarà una partita insidiosa, contro una squadra in ottima salute, quindi ci vorrà una grandissima prestazione, perché vogliamo vincere, ma dobbiamo ragionare partita per partita.

Il Genoa? E’ una squadra completa, con un organico ampio. E’ organizzata, con un ottimo allenatore che conosco, dovremo essere bravi a fare un’ottima partita sapendo che l’avversario sarà tosto e duro.

Come sta la Lazio? L’assenza di Acerbi?

Siamo in un ottimo momento, domani avremo qualche assenza e difficoltà, con le assenze di Luiz Felipe Ramos, Escalante, Acerbi e Caicedo, che non ce la farà perché ha questo dolore che non lo lascia lavorare con tranquillità.

