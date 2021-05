Correa, una marcia in più per la Champions e quel tabù Genoa da sfatare…





Joaquín Correa ha ingranato finalmente la marcia. Su sei gol complessivi realizzati finora in campionato, l’argentino nelle ultime quattro partite ha preso parte a quattro reti, con tre gol e un assist. Dal filtrante indirizzato a Lazzari nella partita contro lo Spezia, passando per il penalty realizzato contro il Benevento, terminando infine con la splendida doppietta messa a segno contro il Milan nell’ultima partita di Serie A.

Speranza Champions League

Doppietta contro i rossoneri che ha fatto riaccendere i sogni e le speranze del popolo laziale, puntando a raggiungere di nuovo il piazzamento in Champions League a soli quattro giorni dalla pesante batosta inflitta dal Napoli, che avrebbe potuto far crollare mentalmente ed emotivamente la squadra di Inzaghi.

A pochi passi dal traguardo, quando mancano ormai cinque partite alla fine del campionato di Serie A con molti verdetti ancora da decretare, il Tucu si è riacceso, di colpo. Con quell’imprevedibilità che lo ha sempre contraddistinto, con la sua “luce intermittente” che in mezzo al campo si accende e si spegne. Passando così in modo quasi impercettibile dalle anonime e seccanti prestazioni alle giocate repentine, fulminee e geniali che lo rendono un protagonista assoluto.

Se alla Lazio infatti mancavano soprattutto i gol di Ciro Immobile – che alla fine sono arrivati – si avvertiva anche la necessità dell’apporto offensivo del suo numero 11, con un Caicedo a mezzo servizio per via degli infortuni e un Muriqi ancora tutto da decifrare. Come sappiamo, la classe, l’eleganza e quel guizzo quasi da diez al Tucu non mancano, anche se spesso in mezzo al campo tende a nascondersi. E per continuare a scalare la montagna del quarto posto, alla Lazio servirà ancora il suo miglior Correa, con l’impegno di domani che i biancocelesti non potranno assolutamente fallire.

Tabù da sfatare

Se contro il Genoa il Tucu ha il dovere e la chance di regalare altri tre punti alla sua squadra, allo stesso tempo potrebbe sfatare un vero e proprio tabù da quando veste la maglia biancoceleste. In campionato infatti, contro il grifone (che ha affrontato già sei volte) l’argentino non è mai andato a segno. Solo contro l’Inter Correa ha fatto di peggio, avendo affrontato i nerazzurri ben otto volte. Per il Tucu dunque sarà una duplice occasione quella che si presenterà domani alle 12:30. Pronto a mostrare ancora una volta il suo braccio verso la telecamera ed esultare alla maniera di D’Angelo Russell (cestita statunitense dei Minnesota Timberwolves), imitandolo ancora una volta nell’ormai celebre “ice in my veins“: esultanza inaugurata dal Tucu nella sfida di Champions League contro il Bruges e mostrata l’ultima volta pochi giorni fa sul prato dell’Olimpico.

