CorSera | La Lazio e la Champions, parte lo sprint decisivo





Domani contro il Genoa e Ballardini, l’ultimo tecnico di Inzaghi.

Come riportato dal Corriere della Sera, domani allo stadio Olimpico c’è il Genoa di Ballardini, l’ultimo allenatore di Inzaghi calciatore, e non è una partita scontata, nonostante i differenti punti in classifica: le motivazioni alla base di entrambe le squadre sono diverse, ma allo stesso tempo molto importanti e potrebbero condizionare l’esito della partita, indipendentemente dalla rosa. Assenti per squalifica l’ex biancoceleste Pandev e Acerbi. Non dovrebbe essere disponibile Caicedo, out per fascite plantare. In 16 giorni verranno disputate le ultime 5 partite di campionato, che potrebbero valere la Champions. A dare fiducia a Inzaghi c’è anche il calendario delle concorrenti per i primi quattro posti, a cominciare da Juventus e Milan, le quali hanno un percorso decisamente più complicato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: