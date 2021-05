ESCLUSIVA – Alessandro Carotti (S.M.G.): “Lazio Women in crescita grazie a manager come Bianchessi. Martin? Ha voluto subito la Lazio”





Sempre più una realtà di questo calcio e di ogni società, il Calcio Femminile si sta prendendo il suo spazio con tante giovani donne di talento. La S.S. Lazio grazie allo splendido lavoro del Presidente Lotito e del direttore Mauro Bianchessi è riuscita a costruire un organico di livello che si sta giocando l’accesso alla Serie A. La squadra allenata dalla campionessa Carolina Morace è seconda in classifica ed ha portato risultati importanti e pesanti per la corsa al primo posto. Molto si deve anche alle due attaccanti Adriana Martina e Claudia Palombi, l’ultima pronta a rientrare dopo un infortunio alla caviglia. Martin, arrivata nel 2020, conduce la classifica cannonieri del campionato e vuole la Serie A. La Sport Manager Group è intervenuta in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it per presentare questa realtà e le due ragazze biancocelesti. A parlare è Alessandro Carotti, Executive Manager e socio della S.M.G.

Il calcio femminile si sta ritagliando sempre più spazio, quanto è importante e che prospettive ci sono?

“Il calcio femminile è un movimento in grande crescita. Noi sono più di 4 anni che ci lavoriamo e penso che siamo veramente vicini a far raggiungere alle atlete in Italia lo ” Status professionistico”. Sarà solo un primo passo, poi servirà sicuramente rendere più appetibile e bello il prodotto ” Calcio femminile Italiano” per raccogliere frutti importanti anche a livello economico”.

La Lazio è una delle società che crede molto nel progetto Women, che ambiente ha trovato a Formello?

“Penso che la Lazio sia cresciuta molto negli ultimi anni a livello femminile e credo che crescerà ancora. Di questo dobbiamo dire grazie al lavoro importante che manager competenti come Mauro Bianchessi e Monica Caprini stanno portando avanti, con passione e dedizione”.

Adriana Martin è arrivata nel 2020 in casa Lazio e ora conduce la classifica cannonieri del campionato. Come è nata la trattativa ci può raccontare qualche retroscena?

“La trattativa è nata intanto dalla volontà di Adriana a 33 anni di volersi mettere alla prova in un campionato italiano a lei sconosciuto e soprattutto in Serie B! Penso che il movimento femminile italiano debba ringraziare Adriana per questo, ha dato una grande dimostrazione di professionalità e coraggio. In merito alla trattativa è stata chiusa in 5 minuti, non potevano farsi scappare un’opportunità come avere in squadra Adriana”.

Claudia Palombi è arrivata in casa Lazio dalla Res Roma come svincolata, che tipo di giocatrice è?

“Claudia è una funambola, tutto estro e dribbling. E’ una di quelle calciatrici in grado di crearti in un secondo la superiorità numerica oltre ad essere una bravissima ragazza e professionista esemplare”.

Lazio che cerca il primo posto in classifica, può farcela? Quanto potebbe cambiare il mercato di qualche giocatrice con il passaggio di categoria?

“Credo che è ad un passo dalla A e spero di festeggiare presto con loro la promozione. In merito ad un ipotetico mercato per la A, credo che ci sia bisogno di inserire in un organico già buono un pò di muscoli ed esperienza nella massima serie, per poter poi competere ad alti livelli”.

Un commento sul Mister Carolina Morace, quanto sarà importante per due attaccanti come Palombi e Martin?

“Carolina è la storia del Calcio Italiano al Femminile, credo che sarà importantissima sia per Adriana che per Claudia. Penso che anche al Coach sarebbe piaciuto giocare insieme a loro”.



