Europei, lunedì inizia la vaccinazione dei giocatori Azzurri: ci saranno anche i tre della Lazio





Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedì inizierà il giro di vaccinazioni tra i giocatori della Nazionale Italiana. La FIGC, infatti in vista dell’Europeo che inizierà l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, è arrivata l’autorizzazione del Governo (in particolare dalla Struttura di supporto commissariale per l’emergenza COVID guidata dal Generale Figliuolo) per il piano vaccinale volto a tutelare i giocatori che andranno in giro per l’Europa. Secondo il quotidiano, visti i tempi strettissimi, saranno vaccinati non con Astrazeneca (il cui richiamo avverrebbe troppo tardi), ma probabilmente Moderna, che prevede la seconda dose dopo tre settimane.

La priorità l’avranno i calciatori, non i membri dello staff, che hanno tutte le possibilità per mantenere le distanze di sicurezza. Per la seduta vaccinale di lunedì, il CT Roberto Mancini ha stilato una apposita lista di 30-35 giocatori, includendo tutti quelli che possono ambire alla convocazione per l’Europeo. Per questo motivo, Ciro Immobile, Francesco Acerbi e Manuel Lazzari della Lazio, saranno tra i calciatori che riceveranno la vaccinazione. Fondamentale, per l’organizzazione, il Prof. Pino Capua.

