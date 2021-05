FORMELLO – Inzaghi sceglie Hoedt per sostituire Acerbi, confermato Lulic sulla sinistra





La vittoria contro il Milan, il ritorno di Inzaghi dal Covid e un rigenerato Correa. Le tre ricette per proseguire la corsa verso la Champions League domani contro il Genoa è pronta. Il tecnico ha scelto gli undici per affrontare i rossoblù confermando i giocatori che hanno battuto la squadra di Pioli lunedì sera con l’unica eccezione che è la squalifica di Acerbi. Il posto dell’ex Sassuolo sarà preso da Hoedt che torna titolare dopo quasi due mesi. L’olandese guiderà la retroguardia con i soliti scudieri Marusic e Radu davanti Pepe Reina. In mezzo al campo nessuna sorpresa con il trio delle meraviglie: Milinkovic-Lucas Leiva-Luis Alberto. Corsie esterne presiedute da Lazzari e Lulic, il bosniaco contro il Milan è tornato ai fasti della scorsa stagione e non vuole fermarsi in questo momento decisivo della stagione. Davanti sono intoccabili Immobile e Correa. Il primo ha ripreso a macinare gol, il secondo è in versione Champions e vuole trascinare la squadra per tornarci. Non sarà convocato Luiz Felipe che probabilmente tornerà a disposizione contro la Fiorentina domenica prossima. Non si è allenato invece Felipe Caicedo a causa della fascite plantare.

