Immobile, Piola nel mirino per riscrivere la storia: con il Genoa può diventare il miglior marcatore nella storia della Lazio





La domenica calcistica, valida per la 34ª giornata di Serie A, si apre con la sfida delle 12:30 tra Lazio e Genoa. Entrambe le squadre, sono alla ricerca di punti preziosi che darebbero una grande spinta per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. I biancocelesti, vogliono proseguire la striscia positiva dopo la splendida vittoria casalinga con il Milan, che gli permetterebbe di avvicinarsi sensibilmente alla zona Champions. Allo stesso modo, i rossoblu sperano di raggiungere il terzo risultato utile consecutivo, così di avanzare sempre più in classifica. Sarà dunque una partita insidiosa e combattiva, che le due formazioni si apprestano ad affrontare al meglio, con i propri uomini migliori: tra le file della Lazio, spicca di certo Joaquin Correa, apparso in splendida forma dopo la doppietta rifilata la scorsa giornata e l’ottima prestazione offerta. Insieme a lui però, è ricomparso con una certa frequenza sul tabellino dei marcatori, anche Ciro Immobile.

Il bomber biancocleste si è ripreso, dopo un periodo di scarsa forma fisica e lucidità sotto porta, caratterizzato da un’astinenza da gol lunga ben 8 giornate. Lo dimostrano le quattro reti messe a segno nelle ultime tre partite, che lo portano a quota 18 gol in campionato. Con l’ultimo centro rifilato al Milan, l’attaccate partenopeo tocca quota 153 centri in Serie A, entrando così nella top 25 storica del torneo. Agganciati quindi Nyres e Crespo, ora Immobile può puntare alla top 20, composta da Riva, Mancini e Filippo Inzaghi, tutti a quota 156. Uno score che potrebbe incrementarsi già questa domenica, in occasione della sfida contro la sua ex squadra. Con 148 reti in maglia biancoceleste, The King è a meno uno dal miglior marcatore di sempre della Società capitolina, Silvio Piola. Se non si considerano infatti i 10 gol segnati nella Coppa dell’Europa Centrale, sono 149 le reti messe a segno nei suoi 9 anni alla Lazio. Una chance che difficilmente Immobile si farà sfuggire, viste le 5 sfide a disposizione e la voglia di scrivere ancora una volta la storia della Lazio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: