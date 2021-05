La Repubblica | Il trono degli assist: l’altra sfida di Sergej. Hoedt per Acerbi





Milinkovic punta a raggiungere Cuadrado. Col Genoa l’olandese in difesa a caccia del riscatto.

Come riportato da La Repubblica, nella gara di domani, Milinkovic ha due obiettivi: vincere, per avvicinare la Lazio alla zona Champions, e raggiungere Cuadrado al primo posto nella classifica degli assist con 9. L’anno scorso il miglior assist man del campionato è stato Luis Alberto, in questa stagione ancora a quota 0. Al momento il serbo è diffidato. Nella partita contro il Genoa, Inzaghi schiererà in difesa Radu, Marusic e Hoedt, in sostituzione di Acerbi, squalificato nella precedente sfida contro il Milan. L’olandese ha la possibilità di dimostrare alla società biancoceleste quanto vale. A destra Lazzari, mentre a sinistra dovrebbe giocare Lulic, in netto vantaggio su Fares: al centro Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti Correa, il migliore in campo col Milan, e l’ex rossoblù Immobile, che dopo un lungo digiuno ha ritrovato la vena realizzativa: 4 centri nelle ultime 3 uscite. L’eventuale vittoria nella gara di domani, contro l’ex Ballardini e diretta da Giacomelli, porterebbe la Lazio a 11 vittorie consegutive all’Olimpico, record per Inzaghi.

Intanto ieri pomeriggio, al Circolo Canottieri Lazio, c’è stata la presentazione di Cristian Ledesma come nuovo calciatore della Lazio Calcio a 8. Giocherà nella Lega di Serie A, cui partecipano la Roma e la squadra di Totti: ”Sono contento di essere di nuovo nella grande famiglia laziale. Il derby con Totti? Non vengo qui a fare sceneggiate, ma per divertirmi e per vincere”. Poi un commento sulla corsa Champions della Lazio: ”Speriamo di rivederla ancora tra le top d’Europa. Le altre pedalano forte, però i biancocelesti devono provarci fino alla fine”.

