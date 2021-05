Lazio-Genoa, all’Olimpico è sempre pioggia di gol e i dati sorridono a Inzaghi





Tra meno di 24 ore allo Stadio Olimpico Lazio e Genoa si affronteranno nella 34esima giornata di Serie A. La prerogativa dei biancocelesti è vincere per sperare nella riconferma di un posto in Champions League. D’altra parte i rossoblù si trovano nei piani bassi della classifica e sono perció a caccia di punti in chiave salvezza. Alla guida dei due club, i tecnici Inzaghi e Ballardini torneranno a scontrarsi sul terreno dell’Olimpico per la terza volta in carriera: nei due precedenti, entrambi nel 2018, una vittoria per parte.

In particolare da quando mister Inzaghi siede in panchina, la Lazio ha ottenuto, all’Olimpico, ben 4 vittorie su 5 gare complessive, di cui una valida per le qualificazioni di Coppa Italia. Tutti gli scontri sono stati caratterizzati da un alto numero di gol: in tre gare in casa i biancocelesti hanno infatti firmato ben 4 reti. Il calciatore che ha messo a segno più gol all’Olimpico contro i rossoblù è Ciro Immobile a quota 4 reti, di cui una doppietta nel settembre 2018. A seguire Sergej Milinkovic Savic a 3 e Felipe Caicedo a quota 2.

L’esordio di mister Inzaghi contro il Genoa è datato 20 novembre 2016: in quell’occasione i biancocelesti trionfarono per 3-1. L’ultimo match allo stadio Olimpico risale invece al 29 settembre 2019: un secco 4-0 per la banda Inzaghi a opera di Milinkovic, Radu, Caicedo e Immobile.

