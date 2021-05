Lazio-Genoa, Hoedt: “Sarà una gara molto dura. Voglio aiutare la squadra a finire il campionato nel migliore dei modi”





Domani, alle ore 12:30, tornerà in campo la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e, dopo il successo per 3-0 contro il Milan, giocherà di nuovo in casa, questa volta contro il Genoa. In vista del match, la Lazio, sul proprio sito ufficiale, ha da poco pubblicato il Match Program sulla sfida contro i rossoblù. All’interno è contenuta l’intervista al difensore biancoceleste Wesley Hoedt. Di seguito le sue parole.

Arriva il Genoa: ti aspetti una battaglia?

“Sarà una partita troppo importante, soprattutto dopo la grande vittoria contro il Milan. All’andata il Genoa si è rivelato un avversario ostico e faticoso, quindi sappiamo già che sarà una gara molto dura”.

Il Genoa fa pensare anche ad una tua magia. Gennaio 2017, ottavi di finale di Coppa Italia: un tuo missile indirizzò la qualificazione. Ad oggi è il gol più bello realizzato in carriera?

“Lo ricordo con molto piacere, fu un gol importante anche per il nostro percorso in Coppa. La mia rete più bella però rimane quella realizzata in rovesciata, ai tempi dell’AZ Alkmaar, contro il Twente”.

Ti alleni intensamente ogni giorno: come ti senti fisicamente e mentalmente?

“Ho sempre lavorato duramente per migliorare. All’inizio della stagione sono partito forte, giocando bene anche in Champions League. Poi ho avuto un periodo difficile ma ora l’unica cosa che conta è aiutare la squadra a finire il campionato nel miglior modo possibile, cioè ancora una volta tra le prime quattro”.

