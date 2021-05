L’ex Lazio Gregucci: “Il mio gol al Genoa fu vitale per la promozione”





Nel Match Program pubblicato dalla Lazio in vista della sfida casalinga con il Genoa erano presente alcune dichiarazioni di Angelo Gregucci, ex biancoceleste autore di un gol fondamentale per la promozione in Serie A proprio contro i liguri. Queste le sue parole: “Quel gol fu vitale per la promozione, mancavano poche giornate alla fine del campionato. Venivamo dalla sfortunata sconfitta di Trieste e dovevamo assolutamente vincere contro il Genoa. C’erano partite che erano spartiacque, andavano vinte a prescindere dall’avversario affrontato”.

