Milan, Tonali: “La sconfitta contro la Lazio non ci abbatte, l’umore è quello di sempre”





Prima della gara del Milan contro il Benevento Sandro Tonali, centrocampista rossonero, è intervenuto ai microfoni di DAZN accennando anche alla partita persa per 3-0 contro la Lazio. Queste le sue parole: “L’umore è lo stesso di sempre, noi siamo il Milan e una sconfitta del genere come quella di lunedì non ci abbatte. Il Milan è una grande squadra e lo dimostrerà come ha sempre fatto in campionato”

