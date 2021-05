Scandalo arbitri, la nota dell’AIA: “Pronti a prendere i dovuti provvedimenti”





Il meccanismo di promozioni e bocciature tra gli arbitri è stato messo di nuovo sotto accusa. Stavolta a fare rumore, è stata la denuncia presentata alla Procura di Roma da Daniele Minelli e Niccolò Baroni, arbitri di B costretti a smettere al termine della scorsa stagione. I due lamentano la manipolazione della graduatoria finale volta a favorire la promozione in A di Eugenio Abbattista, che per limiti di anzianità non avrebbe potuto dirigere un altro anno in Serie B.

Prontamente è arrivata la nota dell’AIA in merito al caso e ha fatto sapere che “l’associazione, in collaborazione con la Figc si è subito messa a disposizione della procura federale, per fornire tutti gli atti e gli elementi necessari agli accertamenti. Eventuali provvedimenti – conclude l’AIA – saranno immediatamente assunti all’esito della chiusura indagini”

