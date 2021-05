Scudetto 1915, Avv. Mignogna: “Lazio-Genoa, ricordiamo quegli eroi fermati solo dalla guerra”





L’avvocato Gianluca Mignogna che da sempre si batte per l’assegnazione dello scudetto del 1915 alla Lazio ha voluto spendere delle parole in merito alla gara che andrà in scena domani, Lazio-Genoa. Proprio le due formazioni, all’epoca, si sarebbero dovute sfidare per l’assegnazione del titolo, salvo l’interruzione brusca del campionato a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lo scudetto fu poi assegnato al Genoa. Queste le dichiarazioni di Mignogna:

“Il match Lazio-Genoa suscita sempre forti emozioni in tutti i tifosi laziali e gli appassionati di calcio. È un confronto dal sapore nobile e antico, che ha il potere di rimandare il pensiero indietro nel tempo, fino ad arrivare al Campionato 1914-15, quando solo l’insorgenza della Grande Guerra impedì alle due squadre di sfidarsi per la conquista del titolo di Campione d’Italia. La S.S. Lazio però, si distinse per onore e gloria anche sui campi di battaglia, tanto da esser eretta Ente Morale con Regio Decreto del 2 giugno 1921. Oggi e domani, allora, ricordiamoli tutti insieme quegli Eroi che furono costretti a lasciare i campi di gioco per schierarsi sui campi di guerra, senza poter disputare la Finalissima Nazionale del campionato italiano di football”.

