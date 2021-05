SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Genoa





Dopo la brutta sconfitta di Napoli, alla Lazio serviva una grande prestazione: questa è arrivata con il netto 3-0 ai danni del Milan, un risultato che ricolloca la Lazio nella lotta ad un posto in Champions League. Il prossimo avversario è tutt’altro che comodo: domenica alle 12:30 arriva il Genoa dell’ex Davide Ballardini, un allenatore che, tornato sulla panchina ligure a fine Dicembre, è riuscito a riportare il Genoa in una situazione relativamente tranquilla di classifica: un fatto per niente scontato dopo il pessimo inizio di campionato da parte del Genoa.

IL GENOA – Nell’ultima giornata di campionato i rossoblù sono tornati al successo, grazie alla vittoria casalinga contro lo Spezia: i tre punti mancavano da più di un mese, quando la squadra ligure espugnò il Tardini di Parma. Nonostante un grande inizio di 2021, attualmente il Genoa si trova al tredicesimo posto in classifica, con soli 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Ci sono sicuramente squadre messe peggio in classifica, ma il calo di risultati nell’ultimo mese ha riportato i rossoblù a contatto con la lotta per la salvezza.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Perin; Biraschi, Radovanovic, Masiello; Goldaniga, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.

LA STELLA – Il Genoa condivide con il Benevento il record negativo del secondo peggior attacco della Serie A. In questa penuria offensiva, spiccano i numeri di un ritrovato Mattia Destro: l’attaccante azzurro ha segnato 11 gol in campionato. Tra queste reti, una è quella realizzata alla Lazio nella gara di andata. Se il Genoa vuole concludere la stagione senza rischiare la retrocessione, questo passa anche dalla sua fase offensiva, di cui Mattia Destro è stato in questi mesi l’assoluto protagonista.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio–Genoa si è giocato il 29 Settembre del 2019, alla sesta giornata dello scorso campionato. All’Olimpico la Lazio riuscì ad archiviare la pratica senza troppi problemi: fu 4-0 il risultato della gara, grazie alle marcature di Milinkovic-Savic (7’), Radu (40’), Caicedo (59’) e Immobile (78’).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: