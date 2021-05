SERIE A | Lo Spezia guadagna un punto prezioso a Verona





Il campionato giunge alle battute finali. La 34esima giornata di Serie A ha preso avvio questo pomeriggio con Hellas Verona-Spezia. La gara si sblocca nel secondo tempo con Salcedo che al 46’ porta in vantaggio i gialloblù. Lo Spezia non si arrende e, quasi allo scadere, con Saponara riesce ad acciuffare un pareggio prezioso in chiave salvezza. Gara che si chiude sul risultato di 1-1.

Alle 18.00 il Crotone ospiterà l’Inter in casa.

