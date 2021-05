SOCIAL | Gli auguri di Gabriele Paparelli a papà Vincenzo, oggi avrebbe compiuto 75 anni – FOTO





Giornata di ricordi in casa Paparelli, oggi papà Vincenzo avrebbe compiuto 75 anni. Il figlio Gabriele lo ricorda sui social e gli fa gli auguri nonostante non ci sia più dopo quel tragico incidente nel derby del 28 ottobre 1979. Un augurio che arriva da tutta la gente laziale, che non scorderà mai Vincenzo Paparelli ancora vittima di insulti e sfregi che il figlio Gabriele è costretto a subire.

Oggi avresti compiuto 75 anni… Quello che mi hai lasciato anche se hai avuto poco tempo è l’amore per la famiglia e una grande passione che si chiama Lazio…auguri papà e grazie.. Pubblicato da Gabriele Paparelli su Venerdì 30 aprile 2021

