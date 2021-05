Immobile, ora sei leggenda! Raggiunto Piola a quota 149 gol





Ora sì, Ciro Immobile ha raggiunto il mito Silvio Piola in testa alla classifica dei cannonieri della storia della Lazio. Il bomber campano, dopo un momento difficile nella seconda parte di stagione, ha ripreso a segnare con continuità e con il sigillo di oggi è entrato, ancor di più, nelle leggende della storia biancoceleste agganciando a quota 149 marcature il marcatore più prolifico, non solo della Lazio, ma della storia del calcio italiano (274 reti). Ciro è diventato leggenda ed ora cerca altri dieci gol, quelli necessari ad eguagliare i gol totali di Piola in biancoceleste che comprendono, oltre ai 149, dieci sigilli siglati nella Coppa Europa Centrale 1937 non conteggiati nel computo ufficiale.

