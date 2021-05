Inter, De Vrij furioso con gli agenti: ”Contratto svantaggioso”





Come riportato da calciomercato.com, Stefan de Vrij avrebbe perso un’ingente somma dopo l’accordo con firmato con l’Inter. Il giocatore neroazzurro, con un contratto in scadenza nel 2023, è furioso con la Sport Entertainment Group, l’agenzia che da anni cura i suoi interessi.

Nel 2018 l’agenzia trova nel 2018 un accordo con l’Inter, guadagnando dal trasferimento del difensore dalla Lazio all’Inter 7,5 milioni di euro. Un bonus che, secondo quanto emerso dai documenti di Follow The Money, sarebbe scattato solo se il contratto di de Vrij con l’Inter non avesse superato la cifra di 50 milioni complessivi in cinque anni. Inoltre, sembrerebbe che la Seg. intascherebbe ogni sei mesi un altro bonus da 200mila euro, e si sarebbe assicurata anche una percentuale del 7,5% sulla futura rivendita del giocatore. Il proprietario dell’agenzia di rappresentanza Kees Vos ha detto che de Vrij fosse a conoscenza di tutto e che loro ”non erano tenuti a informarlo’‘.

