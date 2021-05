Lazio-Genoa, Ballardini nel post partita: ”La Lazio stava bene e si vedeva. Potevamo concedere meno”





Nel post partita di Lazio–Genoa, l’allenatore Ballardini è intervenuto ai microfoni di DAZN: ”Pesa di più tutto. Il primo tempo potevamo concedere meno alla Lazio che pressava molto. I biancocelesti stavano bene e si vedeva. Nel secondo tempo, dopo averla riaperta, dovevamo essere più bravi. Scamacca è un giocatore forte e ha delle qualità importanti, dovrà migliorare tanto ma è piacevole avere un calciatore così da allenare tutti i giorni. Non so il motivo della presenza di Mancini in tribuna.All’inizio della stagione facevamo errori non così evidenti, per me abbiamo il vantaggio di avere difensori importanti. Non siamo preoccupati, perché conosciamo i nostri giocatori: sono attenti, umili. Gli errori individuali non ci preoccupano molto. Nel primo tempo abbiamo subito la pressione della Lazio, stanno bene e lo dimostra il loro percorso. Noi dovevamo essere più corti e concedere meno, però il Genoa ha una grande voglia di fare sempre bene e man mano che la partita andava avanti si notava con maggiore evidenza. Barella ha fatto una buona partita, lui è così, ha personalità ma deve solo capire bene dove deve posizionarsi e la qualità del suo gioco. E’ bello allenare giocatori così”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: