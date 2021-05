Lazio-Genoa, Hoedt nel pre partita: “Gara complicata, dobbiamo vincere per continuare a lottare per la Champions”





La domenica di campionato quest’oggi verrà aperta dalla Lazio. La gara delle 12:30 della 34° giornata di Serie A appunto vedrà i biancocelesti ospitare, allo Stadio Olimpico di Roma, il Genoa dell’ex Ballardini. In vista del match che avrà inizio tra poco più di un’ora, è intervenuto, ai microfoni di Lazio Style Radio Wesley Hoedt, difensore biancoceleste. Queste le sue parole: “Ci attende una partita complicata, dobbiamo vincere per forza se vogliamo continuare a lottare per un posto in Champions League. Questo è il nostro obiettivo, sarà una sfida difficile. Per l’obiettivo abbiamo ancora sei partite: dobbiamo vincerle tutte, non solo in casa. È l’unica cosa che conta, è l’unica cosa a cui dobbiamo pensare oggi. Dovremo prestare attenzione, il Genoa è una squadra forte ma lo siamo anche noi: dovremo dimostrarlo in campo”.

