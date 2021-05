Lazio-Genoa, Immobile nel post partita: ”Grande onore raggiungere Piola. Avevo paura sul rigore, ma non bisognava sbagliare”





Nel post partita di Lazio–Genoa, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN: ”Perin è un grande portiere. Oggi è stato molto bravo. Nel finale abbiamo avuto un calo mentale, come col Benevento: abbiamo rischiato di compromettere la partita. Bisogna migliorare da questo punto di vista. Non dovevamo prendere il terzo goal. Piola ha fatto la storia della società ed è un onore poterlo raggiungere. Per me è motivo di orgoglio. Avevo un po’ di paura nel momento del rigore, ma non bisognava sbagliare. Luis Alberto rideva perchè mi aveva detto che, a differenza dell’anno scorso, non riusciamo più a fare goal insieme: io che segno grazie ad uno dei suoi assist”.

