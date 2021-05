Lazio-Genoa, Inzaghi nel post partita: ”Orgoglioso di allenare questa squadra. Per il rinnovo …”





Nel post partita di Lazio–Genoa, Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN: ”E’ stata una disamina giusta: i ragazzi sono stati bravi, soprattutto nei primi 80 minuti. Abbiamo fatto un record all’Olimpico, vincendo 11 partite di fila in casa. Vogliamo essere tra le prime quattro. Il Genoa è un’ottima squadra, complice il rigore sul finale, abbiamo dato sprint agli avversari. Abbiamo sofferto sul finale, ma ci sta perchè giochiamo in Serie A. Abbiamo creato molto. Il girone di ritorno è stato quasi perfetto, a differenza di quello di andata dove abbiamo perso qualche punto; volevamo dare il massimo in Champions. Abbiamo perso diversi giocatori. Per la firma, aspettiamo che finiscano le partite. Col presidente ne parleremo con calma perchè al momento lui ha altri impegni personali. Con il campionato alle spalle, faremo tutto. La stagione della Lazio è meravigliosa come negli ultimi 5 anni. Ho preso la squadra che era ottava/nona, ora siamo arrivati agli ottavi di Champions. Onore ai ragazzi che mi stupiscono sempre di più. Come tutti gli anni cerchiamo di fare i guastafeste”.

Il tecnico ha poi aggiunto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Io penso che avendo visto giocare così i ragazzi posso dirgli poco. Abbiamo fatto 4 gol al Genoa, potevamo farne di più, Perin è stato bravissimo poi complice il rigore del 4-2 abbiamo fatto forza e coraggio a loro negli ultimi minuti, ma in questo momento ai ragazzi mi sento di dire poco. Hanno raggiunto il record vincendo 11 vittorie di fila in casa. Devo fare i complimenti ai miei calciatori sapendo che però gli ultimi minuti li avremmo voluti affrontare in un altro modo anche se il Genoa è una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Sappiamo che adesso avremo questi 6 giorni per preparare la gara di Firenze, poi giocheremo le ultime 4 a distanza di 3 giorni l’una dall’altra. Dobbiamo continuare così sapendo che siamo in ritardo ma con questi ritmi possiamo giocarcela fino alla fine. Correa? Penso che quando si riesce ad allenare e non ha problemi è un giocatore straordinario, con ottime qualità si mette al servizio della squadra e riesce a far gol. Lui, Immobile e Pereira oggi quando é entrato, hanno fatto benissimo la fase di non possesso e ci hanno dato una grande mano. Penso che abbiamo fatto 80 minuti nel migliore dei modi ma non dimentichiamoci che nessuna avversaria va sottovalutata e negli ultimi minuti il Genoa ci ha messo molta più pressione”.

