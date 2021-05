Lazio-Genoa, le probabili formazioni





Tra poche ore la banda Inzaghi scenderà in campo per sfidare, tra le mura amiche dell’Olimpico, contro il Genoa del tecnico Ballardini. Queste le probabili formazioni con cui scenderanno in campo le due squadre nella gara valida per la 34esima giornata di Serie A Tim:

Lazio (3-5-2) – Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Genoa (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca.

