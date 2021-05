Lazio-Genoa, Tare nel pre partita: “Vedo le motivazioni per fare bene. Vogliamo i tre punti”





Negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio ha parlato ai microfoni di DAZN il d.s. biancoceleste Igli Tare. Ecco le sue parole: “Io vedo tante motivazioni per dare continuità rispetto a quanto fatto contro il Milan. Abbiamo ancora delle occasioni per lottare fino alla fine per la Champions. Oggi siamo chiamati in causa per portare a casa un’altra vittoria”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: