LAZIO WOMEN | Ecco dove vedere il match contro il Ravenna: l’annuncio della FIGC





La FIGC Femminile ha annunciato che le ultime 4 giornate di Serie B, verranno trasmesse su Tim Vision e sul sito della stessa FIGC. Un’opportunità al servizio di tifosi ed appassionati, che in questo modo porranno seguire una gara per ognuno degli ultimi weekend ci campionato. Il primo match ad essere trasmesso, è proprio la sfida tra la Lazio Women e il Ravenna, in programma domenica alle ore 15:00.

Questo l’annuncio via social della FIGC Femminile:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FIGC Calcio Femminile (@figcfemminile)

