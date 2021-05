LAZIO WOMEN | Poker rifilato al Ravenna: Martin ancora letale





Sorridono le ragazze di Carolina Morace, che battono ampiamente il Ravenna Women per 4-0 nello scontro diretto per la seconda posizione della classifica di Serie B. Nel match della 23° giornata decisiva ancora Martin, autrice di una doppietta al 37′ e al 50′. Alla prolifica attaccante si aggiungono anche Castiello, che ha sbloccato la gara al 28′ e Pittaccio all’80’, che regalano così un successo importante alla Lazio Women in ottica promozione.

