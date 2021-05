Manchester United, i tifosi invadono l’Old Trafford: ecco cosa sta accadendo





Questo pomeriggio alle 17.30 il Manchester United ospiterà il Liverpool all’Old Trafford. Tuttavia il match, che ancora deve iniziare, è già sommerso dalle polemiche. Infatti, i tifosi dello United in un primo momento si sono riuniti fuori dallo stadio per manifestare contro la società e quello che era il progetto, ormai fallito, della Super League. Successivamente però hanno abbattuto le barriere accedendo al terreno di gioco dell’Old Trafford: una vera e propria invasione di campo. I supporters dei Red Devils in protesta stimati sono circa 10mila. Si attendono sviluppi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: