MOVIOLA | Ok Giacomelli, giusti i rigori assegnati a Lazio e Genoa





Alle 12.30 è iniziata la domenica di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma, con la gara tra Lazio e Genoa: match che è stato diretto da Piero Giacomelli. In una gara tranquilla, in cui i biancocelesti hanno battuto il Genoa per 4-3, Giacomelli non ha avuto problemi a gestire una partita priva di particolari situazioni al limite. La prima si presenta alla fine del primo tempo al minuto 42′, quando Ciro Immobile viene sbilanciato e tirato in area di rigore da Radovanovic, che gli impedisce di prendere il pallone: Giacomelli assegna giustamente rigore alla Lazio, oltre che il cartellino giallo al giocatore rossoblù.

Nel secondo tempo, serve ancora l’intervento di Giacomelli. Al minuto 78′, nell’area di rigore biancoceleste, Danilo Cataldi colpisce Badelj: il direttore di gara assegna giustamente calcio di rigore al Genoa, ammonendo Cataldi. Nel complesso sono sette le ammonizioni totali: tre per la Lazio e quattro per il Genoa.

