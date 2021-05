PAGELLE – El Tucu in versione MVP, Luis Alberto pennella all’incrocio e Immobile timbra





Reina 6 – Vola nel recupero a togliere un gran tiro di Strootman, da quel momento in poi raccoglie tre volte la palla nella propria porta senza grosse responsabilità.

Marusic 5,5 – Qurantacinque minuti di gestione senza particolari affanni, la sofferenza comincia nella ripresa con lo sfortunato autogol che riapre la partita. Lascia il varco per l’imbucata di Shomurodov che gli scappa via per il 4-3 che mette paura nel finale.

Hoedt 6,5 – Memore degli errori passati, gioca una partita semplice ma efficace. Spazza il pallone in tribuna senza farsi pregare evitando di correre rischi, un modo per concludere la sua seconda avventura in biancoceleste con positività.

Radu 6,5 – E’ il migliore della retroguardia, dalle sue parti non si passa mai. Sempre attento obbligando il Genoa a cercare fortune in altre zone del campo.

Lazzari 7 – Peccherà in precisione al momento del cross ma è inappuntabile dal punto di vista dello sprint. E’ l’unico nei minuti finali a far rifiatare la squadra procurandosi una serie di falli che spezzano il gioco.

Milinkovic 7,5 – E’ la classica partita dove gli manca il gol per mettere la ciliegina sulla torta. Gara sontuosa dove domina tecnicamente e fisicamente, manda in porta i compagni che purtroppo non restituiscono il favore.

Dall’83’ Akpa Akpro 5,5 – Tocca un pallone e lo regala al Genoa in una posizione pericolosa. E’ un lontano ricordo il giocatore di inizio stagione.

Lucas Leiva 6,5 – Ha trovato il ritmo giusto e si vede. Davanti la difesa è una barriera invalicabile che recupera palloni e rilancia l’azione, prende un giallo e viene richiamato giustamente in panchina.

Dal 57′ Cataldi 5,5 – Fa girare palla con tranquillità, macchia la sua prestazione col fallo da rigore del 4-2 momentaneo.

Luis Alberto 8 – Prende le misure su Perin con un paio di conclusioni per poi tirare fuori il coniglio dal cilindro con una conclusione all’incrocio che vale il 3-1. Primo assist stagionale per Correa.

Dall’82’ Parolo 5,5 – In pieno forcing rossoblù si ferma ad aiutare un avversario a rialzarsi da terra mentre il Genoa aveva già fatto ripartire l’azione. Da uno della sua esperienza non ci si aspetta queste ingenuità che per fortuna non è stata pagata-

Lulic 5,5 – Prima parte di gara propositiva dove gioca da ala aggiunta, pecca giusto in qualche crosso troppo lungo. Impatto negativo nella ripresa quando interviene in modo troppo molle su Ghiglione che può involarsi verso Reina e trovare il 2-1.

Dal 67′ Fares 6 – Un paio di accelerazioni e tanta attenzione nella propria area di rigore nelle mischie finali.

Correa 8 – Sblocca una gara che si stava facendo complicata. Il gol è fortuito ma è la dimostrazione che devi cercarla la fortuna e l’argentino sta giocando con una convinzione mai vista. Trova la seconda doppietta settimanale con un piazzato all’angolino.

Dall’83’ Pereira SV

Immobile 7 – Un duello con Perin che dura novanta minuti. Parte indemoniato ma è poco fortunato al momento della conclusione trovando il portiere avversario in versione Spider Man, si riscatta procurandosi e realizzando un calcio di rigore.

All. Inzaghi 7 – Il risultato è bugiardo per quanto visto in campo. La Lazio crea tante occasioni: ne capitalizza quattro e ne spreca almeno altrettante, una sofferenza finale inaspettata ma questi tre punti sono troppo importanti per la classifica.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: