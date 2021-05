Quando la Lazio chiude il primo tempo in vantaggio è sempre un successo: il dato





La Lazio continua a incrementare la striscia di risultati positivi nel tentativo di riconfermarsi in Champions League. Quest’oggi è arrivata, con qualche brivido nel finale, la vittoria per 4-3 contro il Genoa. La prima frazione di gioco si è chiusa sul parziale di 2-0 grazie alle reti di Correa e Immobile dal dischetto.

Il dato interessante, offerto da Lazio Page, riguarda proprio la prima frazione di gioco dei biancocelesti. Infatti, la Lazio ha chiuso per 14 volte il primo tempo in vantaggio, ottenendo 13 vittorie e un pareggio finali: insomma, se si va negli spogliatoi in vantaggio, il risultato utile è assicurato.

Inoltre negli ultimi 5 anni, per 3 volte la Lazio di Inzaghi ha raccolto 64 punti dopo 33 giornate. Infine un altro dato importante riguarda i gol casalinghi: i biancocelesti infatti sono andati in rete per la ventesima gara all’Olimpico consecutiva, terza migliore striscia d’Europa dopo quelle di Barcellona (28) e Bayern (21).

