Serie A, si fermano Atalanta e Napoli. Tra Bologna e Fiorentina pareggio pirotecnico. L’Inter è campione d’Italia





Terminano anche le tre gare di Serie A delle 15:00. 1-1 il risultato finale tra Sassuolo e Atalanta, con le reti di Gosens e Berardi. Il Napoli si ferma in casa contro il Cagliari, una rete a testa al Maradona con Nandez che nel finale risponde a Osimhen. Al Dall’Ara un pirotecnico 3-3 tra Bologna e Fiorentina. Per i felsinei Palacio autore di una tripletta mentre per i viola la doppietta di Vlahovic e il gol di Bonaventura. Con il pareggio tra Sassuolo e Atalanta l’Inter è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: