SOCIAL | Lazio-Genoa, i commenti post partita – FOTO





La Lazio continua a vincere: successo per 4-3 ottenuto all’Olimpico contro il Genoa. Quest’oggi i biancocelesti hanno dovuto fare a meno di Francesco Acerbi, assente per squalifica. Il difensore era presente allo stadio per sostenere i suoi compagni e, finito il match, ha condiviso la vittoria sui social. In particolare ha pubblicato il momento dell’esultanza di Ciro Immobile (il bomber manda un bacio alla telecamera) con una divertente didascalia: “Ciro, era per me questo?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Anche la compagna di Inzaghi, Gaia Lucariello, commenta la vittoria della Lazio: ”Forza Lazio! Grandi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Lucariello ✨Inzaghi (@gaialucariello)

Felipe Caicedo, condivide un post su Twitter. Il giocatore biancoceleste commenta la vittoria odierna allo Stadio Olimpico, scrivendo: ‘‘E andiamo! +3”

