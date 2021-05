Tg2 Storie, Beppe Signori: “Sono stati 10 anni lunghi, ma ho reagito. Aggettivi per descrivermi? Bomber in campo e fuori”





Dopo essere stato assolto perchè il fatto legato al calcioscommesse non sussiste, Beppe Signori è tornato a parlare e a raccontarsi. Sono stati anni complicati per Re Beppe e per tutto il popolo, laziale e non solo, che ha sempre creduto in lui. Arrivata l’assoluzione non ci sono più dubbi: il bomber ha subito una delle più grandi ingiustizie ed ora la speranza è che Beppe gol possa tornare nel suo mondo, quello del calcio. Ai microfoni di Tg2 Storie ha raccontato: “Mi è sempre piaciuto scommettere con amici e in modo legale, questo mio modo di essere è stato percepito in modo sbagliato. Sono stati 10 anni lunghi, passati con tanta sofferenza, ma ho cercato di reagire e di essere più forte di quello che stava capitando. Avevo conseguito il patentino della Uefa, era nei progetti di rimanere nel mondo del calcio, ma quando ho ricevuto l’ergastolo sportivo sono stato allontano. Aggettivi per descrivermi? DA calciatore mi chiamavano bomber e come uomo mi definirei allo stesso modo“.

