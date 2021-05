CorSera | Inzaghi: “Grande Lazio per 80 minuti. Champions? Lotteremo fino alla fine”





Ci è mancato poco che alla Lazio il pranzo andasse di traverso. È sembrato di rivedere la partita di due settimane fa contro il Benevento: all’apparenza archiviata, poi incredibilmente riaperta, stavolta non chiusa. Ma vinta lo stesso, che poi è quello che interessa a Simone Inzaghi, pienamente dentro la lotta Champions come la sua squadra e con il jolly da giocare il 18 maggio, giorno della partita contro il Torino. Con quella di ieri contro il Genoa sono 11 vittorie consecutive all’Olimpico: un record – nella stessa stagione – che si rafforza e che pareggia quello a cavallo tra il 1926 e il ‘27, quando la Serie A non era a girone unico.

Ci sono i tanti gol subiti, ma ci sono soprattutto quelli fatti, 12 nelle ultime quattro partite, e non è un caso che con il ritorno a bersaglio di Immobile si sia impennata la media. «Abbiamo segnato quattro gol e potevamo farne altri – dice Inzaghi – I ragazzi sono stati bravissimi: siamo lì e cercheremo fino alla fine di andare in Champions. Saremo in Europa per il quinto anno di fila, ma vogliamo arrivare tra le prime quattro e ci proveremo».

Magari evitando finali col fiato sospeso come quello di ieri, perché non sempre può andare bene: «È vero, gli ultimi minuti andavano gestiti diversamente: ottanta minuti sono stati fatti bene, fino al rigore avevamo limitato il Genoa. Alla fine, invece, ci hanno dato pressione, ma non posso dire niente a questo gruppo». Anche perché la Lazio, ha vinto ben 14 gare delle ultime 18, perdendo le restanti 4: l’ultimo pari proprio coll Genoa, il 3 gennaio. Inzaghi, che ha rinviato ogni discorso sul rinnovo a fine stagione, non può dire niente al gruppo, niente a Correa – alla seconda doppietta in due partite dopo quella al Milan – niente a Luis Alberto autore di un gol splendido e niente nemmeno a Immobile, a segno per la terza gara di fila ma non contento (come nessun altro) della gestione del risultato: «Il solito calo mentale, che non deve succedere – ha ammesso Immobile – Abbiamo rischiato di nuovo di compromettere una partita giocata perfettamente. È su questo aspetto dobbiamo migliorare, perché quando subiamo nei finali delle partite non è per un calo fisico, ma un problema di testa».

Corriere della Sera

