DL Sostegni, il governo rimborsa i tamponi delle società: le cifre





Come riportato anche da Calciomercato.com, la bozza del DL Sostegni Bis prevede il rimborso di 61 milioni di euro per le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, in merito ai costi relativi ai tamponi. Le società di Serie A hanno speso 10 milioni di euro, a cui si sommano 1,7 milioni delle società di LBA (prima serie di Basket). 6 milioni di euro andranno ai club di Serie B e 10 milioni per quelli di Serie C. È invece di 32 milioni di euro la cifra per i campionati dilettanti di tutti gli sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: