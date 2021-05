Europa League, confermata la presenza dei tifosi per la finale di Danzica





La finale di Europa League che si terrà il prossimo 26 maggio a Danzica, in Polonia, sarà con i tifosi. A confermarlo è stata proprio la Uefa con una nota in cui ha annunciato che i tifosi possono richiedere massimo due biglietti a persona fino alle 14:00 del 7 maggio dopodiché si procederà a un’estrazione per assegnare i biglietti (con esito il 14 maggio). L’Energa Gdansk di Danzica sarà aperto al 25% della capienza, con un massimo quindi di 9500 spettatori. Le due squadre riceveranno 2000 biglietti a testa e altri 2000 saranno offerti tramite il sito ufficiale della Uefa. I rimanenti biglietti saranno distribuiti tra il comitato organizzatore, la Uefa, le federazioni nazionali, partner commerciali ed emittenti. Si legge inoltre nella nota che i tifosi provenienti dall’estero dovranno rispettare le restrizioni per l’ingresso nel paese e i requisiti in vigore al momento della finale. L’accesso allo stadio sarà garantito secondo le leggi locali e i requisiti saranno confermati dalle autorità del posto questa settimana e possono prevedere la necessità di un vaccino o di un test negativo al coronavirus. L’Uefa inoltre, in caso di riduzione da parte delle autorità locali del numero degli spettatori, rimborserà i biglietti degli acquirenti in soprannumero.

