Fiorentina, Vlahovic punta la Lazio: “Servirà più concentrazione nelle prossime partite”





All’indomani della sfida pareggiata dalla Fiorentina per 3-3 contro il Bologna, l’attaccante viola Dusan Vlahovic ha parlato ai canali ufficiali del club analizzando la partita di ieri e l’obiettivo per le prossime partite, inclusa, quindi, quella contro la Lazio. Queste le sue parole: “A quanti gol voglio arrivare? Vorrei arrivare il più lontano possibile, ma l’unica cosa che conta è la squadra e gli obiettivi da raggiungere. Il segreto sui rigori? Non ho una cosa particolare, ma penso che bisogna andare sul dischetto deciso e sicuro di te stesso. Se calci bene, per il portiere è difficile parare. Pareggio a Bologna? C’è tanta amarezza, potevamo portare a casa la vittoria. Il calcio è questo, dobbiamo essere più concentrati nelle prossime partite e ottenere più punti possibile”.

