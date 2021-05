Nazionale, Immobile dopo il vaccino: “Siamo orgogliosi di averlo fatto, sarà d’esempio per tutti”





Oggi, tra Roma e Milano, è partita la vaccinazione per i calciatori della Nazionale Italiana in vista degli Europei. Tra i giocatori vaccinati anche i tre biancocelesti Immobile, Acerbi e Lazzari. In seguito all’evento è intervenuto proprio l’attaccante della Lazio Ciro Immobile, queste le sue parole:

“Ringrazio i sanitari che ci hanno ospitato, che ci hanno vaccinato. Li ringraziamo anche per l’ospitalità che ci hanno riservato, per l’organizzazione. Siamo rimasti stupiti, siamo felici e orgogliosi di aver fatto questo. Sarà d’esempio per tutti per ribadire ancora una volta che la vaccinazione è importante e spero che arriverà presto per tutti. Grazie ai sanitari, al Governo e alla Figc per questa opportunità”.

Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a riguardo rilasciando le seguenti dichiarazioni presso l’Ospedale Spallanzani di Roma:

“Per me è solo un’occasione per ringraziare il governo che ha permesso di disputare in Italia la fase finale dell’Europeo, e lo devo ringraziare perché ci consentirà di far svolgere quest’evento con la massima sicurezza, anche per quanto riguarda gli atleti. Noi ci preoccuperemo comunque di mettere in sicurezza coloro che vorranno vivere l’evento sportivo. In continuità con quelli che sono i principi indicati dal governo italiano noi ci posizioniamo a valle di fasce protette, che hanno bisogno di maggiori attenzioni. Oggi qui a Roma 12 atleti, a Milano altri 14/15 un numero limitato che riguarda i nomi indicati da Roberto Mancini, poi chiaramente questo numero sarà ristretto nel momento in cui dovremo inviare la lista ufficiale alla UEFA, quindi un grazie al governo e al direttore Vaia molto disponibile, e anche al commissario Figliuolo che ha organizzato e predisposto questa opportunità”.

Di seguito anche le parole del direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia:

“Mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto Gravina, al Governo e al Commissario che ha autorizzato questa vaccinazione degli atleti. Credo che gli europei saranno una occasione simbolica per dire che stiamo ripartendo, stiamo per tornare alla normalità. È questo che il Paese vuole. Vogliamo ripartire e potremo fare tutto (qui vaccineremo anche gli atleti olimpici), però attenzione: sempre con grande senso di responsabilità, stando sempre attenti a rispettare le regole che non dobbiamo mai dimenticare. La vaccinazione è uno strumento strategico, ma senza il nostro comportamento si rischia di vanificarlo. Vaccinare gli atleti, lo staff degli europei significherà creare quella bolla negativa che noi abbiamo chiesto e che probabilmente ci consentirà di poter fare accedere allo Stadio Olimpico un numero abbastanza rilevante di spettatori, che saranno vaccinati o che nelle 24/48 ore antecedenti l’evento si saranno sottoposti con esito negativo al tampone nasofaringeo. Bisogna convivere con il virus, fino a quando non lo distruggeremo completamente, cosa che avverrà. Ma fino ad allora dobbiamo contemperare il senso di responsabilità e il senso dell’apertura, siamo un messaggio all’Europa, che questo paese è in grado di fare tutto e di andare avanti”.

