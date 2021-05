LAZIO WOMEN | Castiello: “Vogliamo vincerle tutte, riportare la Lazio in Serie A sarebbe un orgoglio”





Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuta la centrocampista della Lazio Women Castiello, in gol ieri nella sfida contro il Ravenna Women, che ha regalato tre punti importanti alle ragazze di Carolina Morace in ottica promozione. Queste le sue parole:

“La gara contro il Ravenna la stavamo preparando da due settimane visto lo stop per la sosta. Ci ha aiutato tanto l’alto livello di concentrazione. Volevamo recuperare e l’abbiamo fatto. Quattro gol e porta inviolata, meglio di così non si poteva. Molte ragazze del gruppo sono nate con la Lazio e riportarla in A sarebbe motivo d’orgoglio per tutte noi. Non voglio parlare fino alla fine perché sono una persona scaramantica. Il gol di Pittaccio è stato istintivo, poi Martin ha due piedi clamorosi e il pallone lo mette dove vuole. In allenamento scherzo con la Martin e le chiedo perché non abbia i suoi piedi. Anche le cose più difficili le rende più facili. Si trova bene con noi e noi allo stesso tempo ci troviamo bene con lei. Vincere aiuta a rafforzare il gruppo, cambiare tecnico non è stato facile, ma abbiamo cercato in tutti i modi di apprendere i dettami della Morace il prima possibile. Primo posto? Noi vogliamo vincerle tutte, del secondo posto non ci accontentiamo. Mettendo pressione al Pomigliano poi potremmo anche finire il campionato sopra di loro”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: