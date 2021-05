PRIMAVERA1 | La Lazio ospita la Fiorentina: vincere per proseguire la scalata verso la salvezza





Dopo la finale di Primavera Tim Cup giocata lo scorso mercoledì sul prato del Tardini , Lazio e Fiorentina si sfideranno di nuovo. Questa volta non ci sarà un trofeo in palio, ma punti importanti in chiave salvezza. Nel match del Fersini in programma alle ore 17:00, i biancocelesti vorranno riscattarsi dopo la sconfitta contro i viola con l’obiettivo di rimanere in Primavera 1 ed evitare così lo spettro retrocessione. Anche gli ospiti, che non navigano in acque tranquille in classifica, vorranno ottenere punti preziosi.

L’avversario

Come preannunciato, la Fiorentina non si trova in una posizione in classifica “comoda”, essendo la dodicesima forza del campionato con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona playout, sopra il tredicesimo posto occupato dal Bologna. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Lazio in finale di Coppa Italia, in campionato ragazzi di Aquilani vengono da due sconfitte di fila, entrambe schiaccianti, prima contro il Cagliari (5-1) e poi contro l’Empoli (0-4). I viola sebbene siano il quinto miglior attacco con 37 gol fatti sono anche la terza peggior difesa con 42 gol subiti. Per la Lazio da temere sarà senz’altro il duo d’attacco Spalluto–Munteanu, con il primo protagonista assoluto della finale in cui ha messo a segno una doppietta. Entrambi sono a quota 7 gol in campionato, con Spalluto che inoltre ha totalizzato 6 assist. Il sistema di gioco adottato da Alberto Aquilani in stagione è stato spesso il 3-5-2 (utilizzato anche nella finale), con anche la variante che prevede la difesa a quattro. Il match dell’andata si era concluso per 1-3, con la vittoria esterna dei biancocelesti.

Le altre gare della 21esima giornata

Inter-Sassuolo 3-2; Juventus-Roma 3-3; Spal-Sampdoria 2-1; Ascoli-Torino 0-1; Empoli-Milan 1-1; Genoa-Cagliari 0-0; Atalanta-Bologna (ore 15:00).

La probabile formazione

Riscatto dopo la finale persa e punti cruciali per la salvezza: questo sarà l’imperativo della Lazio, che in campionato non può più permettersi il lusso di fallire. Dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria nello scorso 3 aprile, in campionato la Lazio ha ottenuto due pareggi contro il Sassuolo, riacciuffato nel finale da Moro, e nel derby contro la Roma. Mister Leonardo Menichini per proseguire la scalata verso la salvezza si affiderà ancora una volta alle sue certezze. In porta davanti a Furlanetto ci sarà di nuovo la coppia Franco–Armini con Floriani e Ndrecka che agiranno sugli esterni. In mezzo al campo mancherà Czyz, ma tornerà a disposizione Shehu che si riapproprierà così della trequarti di sua competenza. In avanti il tandem inamovibile Moro–Castigliani, rispettivamente a 9 e 5 gol in campionato.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani, Armini, Franco, Ndrecka; Bertini, A.Marino, Cesaroni; Shehu; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini.

