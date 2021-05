PRIMAVERA1 | Lazio-Fiorentina, Castigliani: “Successo importantissimo, dobbiamo riuscire a salvarci in tutti i modi”





Conclusa la sfida contro la Fiorentina, l’attaccante della Primavera Simone Castigliani ha parlato del successo ottenuto per 5-0 ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole:

“Questa vittoria è importantissima per la squadra, ora possiamo riposare e prendere una boccata d’ossigeno per il campionato. Dobbiamo riuscire a salvarci in tutti i modi, abbiamo ricominciato da zero dopo la finale di Coppa per fare la miglior gara possibile.

Menichini? Il mister mi sta spesso addosso e mi dà molti consigli, mi dice di rimanere umile e mi fa molto piacere”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: